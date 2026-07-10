"La Exploración Botánica en SLP"

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La conferencia "La Exploración Botánica en San Luis Potosí de 1827 al 2024", impartida por el doctor Juan Antonio Reyes Agüero en el Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha", presentó un recorrido por casi dos siglos de investigación sobre la riqueza vegetal del estado.

A partir de su libro publicado en 2024, el especialista explicó cómo surgió el interés por reconstruir la historia de la botánica potosina, un tema que durante años recibió poca atención en los estudios nacionales.