HOY, CONCIERTO ¿QUÉ VAS A HACER ESTA NOCHE?

El concierto “¿Qué vas a hacer esta noche?”, será un homenaje a los grandes intérpretes y compositores de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. La propuesta estará a cargo del barítono potosino Juan Alberto Velázquez Gaitán, quien dará voz a un repertorio que marcó generaciones, en el Museo Francisco Cossío este sábado 13 de septiembre, a las 19:00 horas.

El programa contempla canciones que popularizaron figuras como Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Miguel Gallardo y Pedro Vargas, entre otros artistas que definieron el rumbo de la música romántica y del rock and roll en español. La selección busca recuperar el ambiente musical de una época que aún permanece en la memoria colectiva.

Velázquez estará acompañado por un ensamble de cámara integrado por Tetiana Kablotska y Gandhi Estrada en los violines, Montserrat Vega en el violonchelo y José Pablo Almendarez en el piano. La suma de voces e instrumentos dará un carácter especial a las interpretaciones, reforzando la conexión entre el canto lírico y la música popular.

El concierto también contará con la participación del grupo de danza “Goza el Danzón” del Liceo de Matanzas, que se encargará de aportar la dimensión visual y escénica de los antiguos bailes de salón. Esta intervención permitirá al público apreciar la música desde la vivencia corporal de la época.

La actividad propone un encuentro cultural que combina música en vivo y danza para recuperar el valor artístico de un repertorio que marcó varias décadas en el ámbito hispanoamericano.

El concierto se plantea como un ejercicio de memoria colectiva a través del arte, disponible de forma gratuita para todo el público interesado.