El espectáculo “Romances de la Independencia y Música”, se presentó en Museo Nacional de la Máscara, una actividad que combinó poesía, narrativa histórica y música tradicional mexicana.

La presentación contó con la participación de Círculo de poesía en libertad, Teatro Club Búsqueda y el grupo musical Cal y Canto, quienes dieron forma a un programa dedicado a recordar episodios y personajes centrales de la Independencia de México.

Durante la velada del 10 se septiembre se interpretaron romances escritos por Rafael Nájera y Francisco Sosa, entre ellos El grito de Dolores, además de otros como Atotonilco, El Pípila, La muerte de Hidalgo y La semblanza de Leona Vicario. Estos poemas evocan los momentos más significativos del movimiento insurgente y resaltan la memoria de figuras que marcaron la lucha por la libertad.

La parte musical estuvo a cargo de Cal y Canto, que interpretó piezas emblemáticas del repertorio popular como Son de la Negra, Cielito Lindo, México Lindo y Querido, Acuarela Potosina y El Viajero. La selección buscó establecer un vínculo entre la palabra poética y la tradición musical mexicana, amenizando la carga simbólica de los textos recitados.

El romance, género literario en torno al cual giró la presentación, es un tipo de poema característico de la tradición oral española e hispanoamericana. Su estructura métrica permitió narrar hechos históricos y transmitirlos a través de la memoria colectiva. Durante la Independencia, esta forma se utilizó para exaltar a los héroes insurgentes y mantener vivo el recuerdo de batallas y sacrificios.

En ese contexto, los romances patrióticos se integran a un proyecto cultural más amplio que derivó en obras como La Corregidora de Rafael Nájera, El niño artillero de Francisco Prieto o el propio Himno Nacional Mexicano de Francisco González Bocanegra. La presentación retomó esta tradición como un ejercicio cultural de memoria y difusión artística en torno a la Independencia.