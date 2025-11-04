Charla “El panteón tradicional tsotsil de Romerillo”

La conferencia “El panteón tradicional tsotsil de Romerillo, Chamula, Chiapas: organización social y memoria cultural”, impartida por el antropólogo Daniel Flores Albornoz, se presentó en el Museo Regional Potosino, dentro del programa virtual dedicado a las tradiciones de Día de Muertos entre los pueblos originarios.

La charla, transmitida a través de las redes sociales del recinto, abordó la importancia del panteón de Romerillo como un espacio que articula la vida comunitaria, las creencias y la memoria colectiva del pueblo tsotsil.

Durante su exposición, Flores explicó que el panteón de Romerillo no se concibe únicamente como un lugar de sepultura, sino como un sitio activo donde la comunidad mantiene su vínculo con los antepasados. A través de este espacio, dijo, los chamulas expresan una relación simbólica con la muerte que se integra a su organización social y religiosa.

Señaló que, en la cosmovisión tsotsil, la vida y la muerte forman parte de un mismo ciclo en el que ambas planos existen de manera complementaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El investigador recordó que las prácticas funerarias de Chamula surgieron en un contexto de resistencia frente al sistema colonial. Explicó que la fundación del panteón de Romerillo, entre 1750 y 1800, representó una respuesta al control religioso impuesto por la iglesia española, al permitir que las familias ejercieran autonomía sobre sus ritos y mantuvieran una conexión directa con los entes espirituales de la naturaleza. Según Flores, la apropiación de los símbolos cristianos, como la cruz, se transformó en una estrategia de liberación y resignificación cultural.

El conferencista destacó que el panteón se organiza mediante 22 grandes cruces, cada una asociada a grupos familiares emparentados por vínculos consanguíneos y rituales. Cada cruz tiene un representante conocido como dueño de cruz, figura que posee prestigio social y capacidad de decisión dentro de la comunidad.

Este sistema, explicó, no solo conserva la tradición funeraria, sino que también estructura la vida política y moral del municipio de Chamula.

Flores Albornoz subrayó que el panteón de Romerillo continúa siendo un referente central para el pueblo tsotsil, donde las prácticas de ofrenda, los cantos y las asambleas mantienen viva una forma de organización que combina el legado histórico con las dinámicas actuales de la comunidad.