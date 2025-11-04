GANADORAS Y GANADORES DEL CERTAMEN 20 DE NOVIEMBRE

Se dieron a conocer los resultados del Certamen 20 de Noviembre 2025.

En esta edición, doce disciplinas fueron galardonadas, reuniendo a creadoras y creadores con una trayectoria destacada en el ámbito cultural local, así como a nuevas propuestas que amplían el panorama creativo en la entidad.

En el ámbito de las artes visuales, Valeria Herrera De Regil obtuvo el Premio Manuel Ramos de Fotografía con “¿Solo nos queda mirar lo que había en el monte?”, mientras que Pedro Gutiérrez García recibirá el Premio Raúl Gamboa Cantón de Pintura por “La niebla de la guerra”.

En la categoría de Dibujo y Grabado, el galardón es para José Andrés Ordaz Salazar con el proyecto “Psique-Grafía: cortes de una mente”, y en Escultura, Juana María Rincón Balderas fue reconocida con “The comunity never sleeps”.

Las Artes Populares fueron representadas por José Cabrera Rodríguez, quien obtendrá el Premio Socorro Perea Sánchez con la pieza “Máscara Representativa de la iglesia de San Juan Bautista”.

En el terreno escénico, Fernando Antonio Domínguez Rincón es reconocido con el Premio Lila López de Danza Contemporánea con “Cuando no hay más”, mientras que en Dramaturgia, Juan Campos Loredo obtuvo el Premio Manuel José Othón por su texto “Gaviotas en el desierto”.

En la Composición Musical, Jesús Flores García recibirá el Premio Julián Carrillo por “Ocho variaciones sobre un silencio – para los pianos metamorfoseados de Julián Carrillo”. Dentro del género literario, Milton de Jesús Medellín Álvarez ganó el Premio Manuel José Othón de Poesía con “Matehuala blues desierto”, y Carolina Cervín Díaz es la ganadora del Premio Manuel José Othón de Narrativa por “Luciérnagas de la memoria melancólica”.

Finalmente, en las categorías dedicadas a la investigación, Juan Antonio Rivera Villanueva obtuvo el Premio Francisco Peña de Investigación Histórica con “Ruta, poblamiento y colonización de las 400 familias tlaxcaltecas en el centro y noroeste de la Nueva España, 1591”. Por su parte, Omar Parra Rodríguez fue reconocido con el Premio Francisco Estrada de Investigación Científica por “De la medicina tradicional a la evidencia científica: validación fito-farmacoterapéutica de Calea urticifolia como agente terapéutico contra la diabetes mellitus”, proyecto que articula saberes comunitarios y ciencia aplicada en el contexto potosino.