El XVIII Festival Internacional Letras en San Luis se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre con la participación de autoras y autores de España, Italia, Chile, Nicaragua, Rumanía y México, quienes ofrecerán lecturas, charlas y presentaciones literarias en distintos recintos de la capital potosina.

Entre las figuras internacionales se encuentran Amalia Bautista, Jorge Carrión y Laura García, de España; Diamela Eltit, de Chile; Valerio Magrelli, de Italia; Gioconda Belli, de Nicaragua, reciente ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes; y la poeta Ana Blandiana de Rumanía, reconocida por su trayectoria literaria y su papel en la resistencia cultural en Europa del Este.

Por México participarán Alberto Ruy Sánchez, Ana Clavel, Ángeles Mastretta, Celeste Alba Iris García, Guillermo Fadanelli, Hermann Bellinghausen, Jorge Valdés Díaz-Vélez, José Francisco Márquez Alonso, Lilia Ávalos, Liliana Blum, Luis Tovar, Mónica Nepote, Nuria Kaiser y Rosa Beltrán, quienes compartirán obra y diálogo con el público potosino.

La presencia de creadoras y creadores locales reafirma la importancia de la literatura potosina dentro del panorama nacional e internacional del festival.

El encuentro literario contará con trece sedes, entre universidades, centros culturales, librerías y espacios públicos. Cada participante seleccionará los textos que leerá ante el público, con el propósito de establecer un intercambio directo con los asistentes. Además, el programa incluye presentaciones editoriales, talleres, charlas magistrales, firmas de libros y encuentros con jóvenes lectores.

Dentro de las actividades paralelas, se presentará la obra “La Principita”, espectáculo de marionetas bilingüe dirigido al público infantil, así como talleres para fomentar la lectura entre niñas, niños y adolescentes. También se inaugurarán las exposiciones “Crónica de tinta y color” y “Correspondencias: la forma del verbo”, donde artistas visuales reinterpretan textos literarios potosinos.