Este martes 4 de noviembre, a las 10:00 horas, se inaugurará la exposición “Crónicas de tinta y color” en la Galería Paseo Esmeralda, ubicada en la Calzada de Guadalupe.

Se trata de una exposición colectiva que reúne el trabajo de diecinueve artistas potosinas, quienes dialogan con los textos de un grupo equivalente de escritoras locales, estableciendo un vínculo entre la literatura y las artes visuales.

Las artistas participantes son Alejandra Fraga, Arely Mireles, Cinthya de la O, Constance Jones, Esther Sandoval, Gabriela Ávila, Guadalupe Lópezwongñis, Juana María Palomino, Lourdes Díaz del Castillo, Luz Teresa Velarde, Marie Hélène Féron, Marissa Martínez, Martha Franco, Maru Silva, Paulina Araiza Gamboa, Pilar Pacheco, Verónica Gómez, Yoliztlli Sánchez y Sylvia Torres.

Cada una creó una serie de obras inspiradas en textos de autoras como Refugio Marmolejo, Cale Agundis, Olimpia Badillo, Ana Neumann, Nuria Armengol, Laura Rojas, Laura Elena González, Marbella Salazar, Nuria Kaiser Armengol, María Luisa Otero, María Emilia Reséndiz, Renatta Torres Nava, Itzel Amarillo, Gabriela D’Arbel, Violeta García Costilla, Juana Meléndez Espinoza, Miriam Fabiola Perales, Tristana Landeros y Margarita Díaz de León.

La exposición propone un intercambio entre la palabra y la imagen, donde cada texto literario encuentra su correlato visual a través de técnicas diversas como collage, dibujo, grafito, óleo, acrílico, acuarela, monotipo, xilografía, fotografía digital, transferencias y stickers.

Sobre su participación, Sylvia Torres explicó que su serie parte de un motivo recurrente en su trabajo: “las manos que ocultan el rostro”. Comentó: “Creo que las manos, con sus gestos silenciosos y huellas del tiempo, pueden hablar y expresar emociones que superan la capacidad del rostro, el cual a menudo usamos como máscara para ocultar lo que realmente sentimos”. Sus piezas se inspiran en la poesía de Margarita Díaz de León, en especial en versos como “Dime en dónde te lastimaron para pisar con cuidado” y “Dicen que tienes pájaros en la cabeza pero en realidad los tienes en el pecho”, que ella tradujo a imágenes de vulnerabilidad y contención emocional.

Por su parte, Martha Franco señaló que trabajó junto a la poeta Itzel Amarillo, con quien desarrolló una serie sobre el cielo: “La dinámica era que ella hiciera unos poemas y a partir de ahí yo me inspirara para hacer mi obra. Se hizo una obra de collage, un libro de artista y dos obras gráficas. Nosotras trabajamos sobre el cielo, una de mis temáticas favoritas de vida”. A su vez, Tristana Landeros comentó que la artista Yoliztlli Sánchez realizó obras basadas en sus textos Lipizzano, Morir en la raya, Gasto de saliva y Cuerpo putrefacto en un pogo, acompañadas de fragmentos literarios en gran formato.

La muestra forma parte del XVIII Festival Internacional Letras en San Luis y estará abierta al público hasta el 30 de diciembre.