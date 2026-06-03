Charla "La imaginación cuir en los museos"

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La conferencia "Imaginación cuir para museologías por la paz", impartida por el Dr. Benjamín Martínez Castañeda, en el Museo Regional Potosino, propuso una revisión crítica del papel de los museos contemporáneos y de las formas en que estas instituciones construyen, preservan y comunican sus narrativas.

Durante su intervención, Martínez analizó la definición de museo establecida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 2022 y señaló que, pese a incorporar conceptos como inclusión, diversidad y participación comunitaria, aún mantiene una visión institucional que coloca a las comunidades como objeto de representación. A partir de ello, planteó la necesidad de repensar las prácticas museológicas desde perspectivas que permitan incorporar otras voces y experiencias en la construcción de la memoria colectiva.

El especialista abordó también el origen moderno y colonial de los museos, al señalar que históricamente han operado bajo esquemas de clasificación y validación del conocimiento que han excluido a diversos grupos sociales.

Otro de los ejes de la conferencia fue la imaginación cuir como herramienta para cuestionar las formas tradicionales de organización y representación dentro de los museos. Martínez explicó que esta perspectiva permite identificar qué cuerpos, historias y experiencias tienen presencia dentro de las instituciones y cuáles permanecen al margen. Desde esta mirada, el museo deja de entenderse como un espacio neutral para reconocerse como un lugar donde también operan relaciones de poder, exclusión y legitimación de ciertos discursos.

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Hacia el cierre, el académico relacionó estas reflexiones con el concepto de paz positiva, entendido como la eliminación de las causas estructurales de la violencia, entre ellas la discriminación, la desigualdad y la exclusión.

La conferencia concluyó con una invitación a imaginar instituciones culturales más abiertas a la diversidad de experiencias y comprometidas con la construcción de entornos más justos e incluyentes.

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