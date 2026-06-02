Repertorio de Mozart, por la Camerata de SLP

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La Camerata de San Luis presentará una nueva fecha del ciclo La Camerata en los Barrios, con un programa dedicado a la música de Wolfgang Amadeus Mozart, tendrá lugar el 4 de junio en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el Barrio de Tlaxcala, donde el público podrá escuchar algunas de las obras más representativas del compositor austriaco.

Bajo la dirección artística de Roberto Gómez Arguelles y la dirección invitada de Edgar Gutiérrez Gutiérrez, la agrupación ofrecerá un recorrido por distintas etapas creativas de Mozart.

El programa integra obras escritas durante su juventud y piezas que reflejan la evolución de su lenguaje orquestal, dentro de formatos que van de la música de cámara a la sinfonía.

La velada abrirá con la Sinfonía Concertante para violín y viola en mi bemol mayor, K. 364, considerada una de las composiciones más destacadas de Mozart para instrumentos solistas y orquesta.

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La obra contará con la participación de Luis L. Gómez Jorge en el violín y Gianni Gambini en la viola, dos voces instrumentales que dialogan en igualdad de condiciones a lo largo de la partitura y construyen uno de los rasgos distintivos de la pieza.

Posteriormente se interpretará la Sinfonía No. 29 en la mayor, K. 201, escrita cuando Mozart tenía 18 años.

La obra figura entre las más reconocidas de su etapa en Salzburgo por el equilibrio entre expresividad y estructura formal. Sus movimientos contrastan momentos de energía con pasajes de carácter sereno, especialmente en el segundo tiempo, donde predominan las texturas delicadas de las cuerdas.

El concierto concluirá con el Divertimento en re mayor, K. 136, una composición concebida para conjuntos de cuerdas y estructurada en tres movimientos. La pieza reúne elementos de la sinfonía italiana y muestra el interés de Mozart por desarrollar obras ligeras con recursos musicales elaborados.

Con este repertorio, la Camerata de San Luis llevará al Barrio de Tlaxcala una selección que permite apreciar distintas facetas de uno de los compositores fundamentales del periodo clásico.