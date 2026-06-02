HOMENAJE A DOÑA ROSITA GARCÍA DE VALLADARES

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La señora Rosa María García de Valladares, promotora cultural, fundadora de medios de comunicación y participante activa en diversas causas sociales de San Luis Potosí, será recordada en la velada literario-musical Memento a una dama cultural, este 2 de junio a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes.

A tres meses de su fallecimiento, este será un encuentro dedicado a recordar, a través de la música y palabra, la trayectoria de una de las figuras que contribuyeron al desarrollo cultural y social de la entidad.

El homenaje reunirá música y lectura con la participación de Luis Fernando Padrón Briones, Jacqueline Medina, María Elena González de Delgadillo, Elizabeth Rodríguez Romero, Juan Pablo Rivera, Alejandro López Villalpando, Jorge Arturo Torres y Pedro Damián Martínez.

A través de estas intervenciones, la velada buscará evocar distintos aspectos de la vida y legado de quien fue conocida por generaciones de potosinos como Doña Rosita.

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La señora Rosa María García de Valladares fue socia fundadora de Editora Mival y de Pulso, Diario de San Luis, además de directora fundadora de XHSLV Canal 7. Su participación resultó fundamental en la consolidación de proyectos de comunicación que marcaron parte de la historia contemporánea del estado, al tiempo que mantuvo una presencia constante en iniciativas de carácter social y comunitario.

Su labor trascendió los medios de comunicación. A lo largo de varias décadas colaboró con organismos de asistencia, presidió el Banco de Alimentos de San Luis Potosí y participó en proyectos de apoyo a personas con discapacidad y a pacientes que requerían trasplantes de órganos. También formó parte de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana y encabezó distintas acciones enfocadas en la atención de sectores vulnerables.

Dentro del ámbito cultural, Rosa María García de Valladares ocupó la titularidad del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes durante dos administraciones estatales, desde donde impulsó proyectos relacionados con la vida artística y cultural de San Luis Potosí.

La velada programada por el IPBA se suma a los reconocimientos a una trayectoria que dejó huella tanto en la promoción de la cultura como en el trabajo social y la comunicación en la entidad.