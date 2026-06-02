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El Festival 48 Horas de Huapango se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en la plaza principal de Xilitla, donde músicos, bailarines y público participarán en una jornada continua dedicada al huapango huasteco.

El evento forma parte de las celebraciones por los 200 años de la fundación del municipio y busca reunir a exponentes de distintas regiones relacionadas a esta tradición musical.

La programación contempla la ejecución ininterrumpida de huapango durante 48 horas, con relevos entre tríos y participantes para mantener activa la música y el baile sobre la tarima.

El encuentro comenzará el 19 de junio a las 17:00 horas y concluirá el 21 de junio a la misma hora, con la presencia de agrupaciones procedentes de diferentes estados de la región huasteca.

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El festival encuentra sus antecedentes en los Domingos de Huapango que se realizan de manera regular en Xilitla desde hace casi dos décadas.

Esta actividad comunitaria ha contribuido a mantener vigente el baile tradicional entre personas de distintas edades y ha dado origen a un espacio donde convergen músicos, bailadores y visitantes alrededor de una práctica cultural compartida.

Para esta edición se prevé la participación de más de 25 tríos huapangueros provenientes de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas y Puebla. La presencia de agrupaciones de distintas huastecas busca mostrar la diversidad de estilos e interpretaciones que existen dentro de una misma tradición musical, caracterizada por el uso del violín, la jarana y la quinta huapanguera.

Además de la actividad artística, los organizadores impulsan un intento por obtener un Récord Guinness relacionado con la participación continua en el huapango durante las 48 horas del encuentro.

La propuesta mantiene el carácter colectivo que distingue al festival, donde la música y el baile no se limitan a la presentación de agrupaciones, sino que involucran la participación constante de quienes acuden a la celebración.