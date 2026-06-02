"Obras Mixtas", exposición pictórica

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"Obras Mixtas" es la exposición pictórica del artista plástico Carlos Bueno y se presenta en la galería del primer piso del Teatro de la Paz, donde reúne 60 piezas que ofrecen un recorrido por distintas etapas y búsquedas creativas de uno de los artistas mexicanos con mayor trayectoria dentro y fuera del país.

A través de esta selección, el público puede acercarse a una producción construida a lo largo de varias décadas de trabajo.

La exposición integra obras que reflejan el interés de Bueno por distintos formatos, técnicas y temas, resultado de una carrera que comenzó desde su formación en el Instituto Potosino de Bellas Artes y que posteriormente continuó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

Dentro de su trayectoria destaca su participación en proyectos de muralismo junto a artistas como Javier González Íñiguez y Juan Blanco, así como la realización de su primera exposición individual en 1964.

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Durante su estancia en la Ciudad de México también tuvo contacto con figuras relevantes del arte nacional, entre ellas David Alfaro Siqueiros y José Luis Cuevas, experiencia que formó parte de su desarrollo profesional.

El recorrido de Carlos Bueno adquirió dimensión internacional a partir de 1968, cuando se estableció en Chicago, ciudad desde la que impulsó exposiciones, trabajos de restauración y colaboraciones con instituciones culturales. Su producción llegó a diversos espacios expositivos y también incluyó retratos de personalidades vinculadas con el deporte, la cultura y la vida pública.

La exposición "Obras Mixtas" permite conocer parte de ese amplio recorrido artístico mediante una selección de piezas que dan cuenta de una carrera desarrollada entre San Luis Potosí, la Ciudad de México y distintas ciudades de Estados Unidos. La muestra permanecerá hasta el 28 de junio de 2026.