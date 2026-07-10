¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La charla "Trazos y trayectorias: Mujeres entre la gráfica y la gestión cultural" reunirá hoy 10 de julio, a las 18:00 horas a Verónica Gómez, Martha Franco y Lucero Valdez en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes.

El encuentro propone una conversación sobre la experiencia de las mujeres en la producción gráfica, así como las estrategias de colaboración y gestión que han permitido impulsar proyectos artísticos dentro y fuera de San Luis Potosí.

La actividad partirá de las trayectorias de las tres participantes para abordar la forma en que han desarrollado su trabajo creativo y los procesos que acompañan la organización de exposiciones, carpetas gráficas e iniciativas colectivas. La charla también expondrá cómo la gestión cultural forma parte del trabajo cotidiano de las artistas al crear vínculos entre creadores, espacios e instituciones de distintas entidades.

Uno de los temas centrales será el papel de las carpetas gráficas como una práctica de colaboración entre artistas. Martha Franco explicará que estos proyectos reúnen a creadores de diferentes estados para producir obra gráfica que después integra una edición colectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cada participante aporta una pieza y recibe una carpeta con el trabajo del resto de los artistas, mientras otras ediciones se destinan a exposiciones, promoción, itinerancias y nuevos proyectos de intercambio.

La conversación también abordará la manera en que estas iniciativas han contribuido a construir redes entre artistas y gestores culturales. A partir de su experiencia en más de quince carpetas gráficas y diversos proyectos colectivos, se compartirá cómo estos ejercicios favorecen la circulación de obra, el coleccionismo y la creación de alianzas entre comunidades artísticas de distintas regiones del país.

El encuentro ofrecerá un espacio para reflexionar sobre el trabajo de las mujeres dentro de la gráfica contemporánea y sobre las formas en que articulan proyectos propios y colectivos. A través del intercambio de experiencias, las participantes hablarán de los retos y posibilidades de la creación artística, la colaboración y la gestión cultural como parte de una misma práctica.