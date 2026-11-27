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La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para reconocer la labor de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en la protección y conservación de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, dictamen que será turnado al Pleno para los mismos efectos.

Comisión de Cultura reconoce labor de Secretaría de Cultura México

El documento fue enviado a la Mesa Directiva para que sea discutido por el pleno en los próximos días.

El dictamen derivó de un punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena), que también avala que las autoridades competentes continúen explorando mecanismos de financiamiento mixto y colaboración público-privada y social para potenciar los alcances del Programa S268.

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Programa S268 impulsa apoyos a la cultura y conservación del patrimonio

Dicho programa es de Apoyos a la Cultura, que entrega subsidios mediante convocatorias públicas para impulsar proyectos artísticos, culturales y de conservación del patrimonio.

El principal resolutivo del dictamen consiste en respaldar la trayectoria institucional que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Cultura, ha consolidado durante más de dos décadas para salvaguardar los 36 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO —entre ellos 14 ciudades patrimonio como Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Morelia, Querétaro y Zacatecas—, posicionando al país en el primer lugar del continente americano y séptimo a nivel global.

Asimismo, el punto de acuerdo señala que mantener el reconocimiento de la UNESCO exige dar continuidad a este esfuerzo mediante una política integral de gobernanza que articule la labor normativa y técnica de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con dependencias como SEDATU y SECTUR, además de gobiernos estatales, municipales y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.