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Lo que se pensaba que sería un gran partido de ida y vuelta de Cuartos de Final, terminó decepcionando.

El América visitó el Gigante de Acero del Monterrey con la esperanza de llevarse la ventaja, sin embargo, eso no ocurrió y terminó por demostrar la falta de idea que tiene Guillermo Almada para mover sus piezas dentro del terreno de juego.

Expulsión temprana y desarrollo del partido

Al 9´ los Rayados ya tenían un hombre menos por la imprudente falta de Ricardo Chávez hacia Óscar Perea, dejándole los tachones a la altura del muslo. Y, ni con un hombre de más, las Águilas pudieron sumar en el marcador.

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Pero para la Pandilla la situación fue distinta; la desventaja de tener 10 en el campo parece que los motivó, ya que fueron los que estuvieron con más chances de anotar.

Actuación destacada de Luis Cárdenas

Luis "El Mochis" Cárdenas se puso la capa de héroe, atajando ocasiones que parecían en las que el balón se iba al fondo de su portería. Lo que dejó con un poco de más de posibilidades de seguir con vida a los pupilos de Matías Almeyda en la Liguilla del Apertura 2026.

El Estadio Banorte vivirá un duelo en el que cualquier error le puede costar la supervivencia en la liguilla tanto al América como al Monterrey.

El partido se podrá disfrutar a través de las pantallas de los canales 5 y 7, de televisión abierta, TUDN y ViX, a las 21:10 horas.