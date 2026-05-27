Concierto por la Orquesta Sinfónica Universitaria

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La Orquesta Sinfónica Universitaria, ofrecerá un concierto especial en conmemoración del 80 aniversario de la Facultad de Estomatología, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, programado para el viernes 29 de mayo a las 20:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

El programa estará integrado por dos obras del repertorio clásico, la Arlesiana de Georges Bizet y la Sinfonía núm. 36 "Linz" de Wolfgang Amadeus Mozart. El concierto contará con la participación de más de 60 músicos universitarios y tendrá como director invitado al maestro Luis Alfredo Ibarra, quien encabezará la interpretación de ambas piezas ante la comunidad universitaria y el público en general.

La Sinfonía "Linz", considerada una de las últimas grandes sinfonías de Mozart, fue compuesta en 1783 y destaca por la amplitud de su estructura orquestal. La obra abre con un Allegro spiritoso precedido por una introducción lenta, seguido de un Adagio donde aparecen trompetas y timbales, elementos poco frecuentes en los movimientos lentos del compositor. El programa también incluye un Minueto con pasajes para oboe y fagot, además de un cierre marcado por cambios temáticos y un ritmo acelerado.

Por otra parte, La arlesiana de Bizet retomará la tradición orquestal francesa del siglo XIX a través de una suite basada en la música incidental escrita originalmente para la obra teatral de Alphonse Daudet. La pieza conserva pasajes inspirados en melodías populares del sur de Francia y se caracteriza por el uso de contrastes entre secciones festivas y momentos de tensión dramática.

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Además del concierto, la Facultad de Estomatología mantiene una serie de actividades conmemorativas a lo largo del año. Entre ellas se encuentra una exposición histórica instalada en el Centro de Documentación Histórica "Rafael Montejano y Aguiñaga", así como futuras actividades deportivas y académicas relacionadas con el aniversario.