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Cultura

Concierto Resonancias del Romanticismo

Por Estrella Govea

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Concierto Resonancias del Romanticismo
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      El concierto Resonancias del Romanticismo reunirá a la violonchelista Svetlana Galinskaya y al pianista José María Espinosa este 11 de julio, a las 18:00 horas, en el Museo Francisco Cossío.

      El programa hará un recorrido por obras representativas del repertorio romántico para cello y piano, con interpretaciones de compositores como Johannes Brahms, Robert Schumann y Alexander Glazunov.

      El repertorio incluye la Sonata para cello y piano No. 2, Op. 99 de Brahms, el Adagio y Allegro, Op. 70 de Schumann y la Serenata española de Glazunov. La selección permite apreciar el diálogo entre ambos instrumentos a través de obras que destacan por su riqueza melódica y por el equilibrio entre las partes del piano y el violonchelo.

      José María Espinosa, originario de Rioverde, San Luis Potosí, inició su formación musical desde la infancia y ha desarrollado una trayectoria que abarca concursos estatales, nacionales e internacionales. Ha participado como solista en recintos como el Palacio de Bellas Artes, estudió en el Chicago College of Performing Arts, obtuvo una maestría en Alemania y actualmente forma parte del cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

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      Por su parte, Svetlana Galinskaya reside en San Luis Potosí desde 2005 y cuenta con una amplia experiencia como intérprete de música de cámara. Ha participado en encuentros como el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Desierto y el Festival de Música Antigua y Barroca. Además, integra la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y mantiene un repertorio que comprende sonatas, tríos y cuartetos.

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