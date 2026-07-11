¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El concierto Resonancias del Romanticismo reunirá a la violonchelista Svetlana Galinskaya y al pianista José María Espinosa este 11 de julio, a las 18:00 horas, en el Museo Francisco Cossío.

El programa hará un recorrido por obras representativas del repertorio romántico para cello y piano, con interpretaciones de compositores como Johannes Brahms, Robert Schumann y Alexander Glazunov.

El repertorio incluye la Sonata para cello y piano No. 2, Op. 99 de Brahms, el Adagio y Allegro, Op. 70 de Schumann y la Serenata española de Glazunov. La selección permite apreciar el diálogo entre ambos instrumentos a través de obras que destacan por su riqueza melódica y por el equilibrio entre las partes del piano y el violonchelo.

José María Espinosa, originario de Rioverde, San Luis Potosí, inició su formación musical desde la infancia y ha desarrollado una trayectoria que abarca concursos estatales, nacionales e internacionales. Ha participado como solista en recintos como el Palacio de Bellas Artes, estudió en el Chicago College of Performing Arts, obtuvo una maestría en Alemania y actualmente forma parte del cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Svetlana Galinskaya reside en San Luis Potosí desde 2005 y cuenta con una amplia experiencia como intérprete de música de cámara. Ha participado en encuentros como el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Desierto y el Festival de Música Antigua y Barroca. Además, integra la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y mantiene un repertorio que comprende sonatas, tríos y cuartetos.