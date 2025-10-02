Continúa el Festival Mujer en las Letras

La jornada del VI Festival Internacional Mujer en las Letras continúa en el Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí con actividades que proponen un diálogo entre la literatura, la oralidad y las artes visuales.

El jueves 2 de octubre, el programa abrirá con la actividad de Gabriela Olvera “Botella al mar” a las 17:10 horas, seguida de “Arte y poesía al aire libre” y un ejercicio de bookcrossing en la Plaza de Armas coordinado por Martha Soriano. A partir de las 18:00 horas comenzarán las mesas de lectura que contarán con la participación de autoras como Erika Millot (Veracruz), Miriam Peña Leyva (Cuba), Claudia Garay y Ma. Enriqueta Ramírez Reyes (San Luis Potosí).

La programación de ese mismo día continuará con la quinta mesa de lectura, en la que se presentarán Mirna Figueredo Silva (Cuba), Renatta del Carmen Torres Nava (Matehuala), Gladys Enríquez Ortiz (Guatemala) e Irasema Cruz Bolaños (Cuba). Posteriormente, en la sexta mesa de lectura, intervendrán Lisette Camargo (Cuba), Cecilia Silva Reyes (Veracruz), Cleotilde Gordoa de la Tejera (San Luis Potosí), Dayrelis Carrasco Rojas (Cuba) y Ana Neumann (San Luis Potosí). La jornada cerrará con la presentación de libro de Patricia Calvillo a las 19:30 horas.

Mañana viernes 3 de octubre las actividades iniciarán con la séptima mesa de lectura a las 17:30 horas, con la participación de Gabriela d’Arbel y Zoila Patrón Cantú (San Luis Potosí), Gabriela Ladrón de Guevara de León (Ciudad de México), Lisette Camargo y Yahumila Hidalgo Ceruto (Cuba). A las 18:00 horas se desarrollará la octava mesa de lectura, con Jeanne Karen (San Luis Potosí), Mireisy García Rojas (Cuba), Francelia Ramírez Brindis (Chiapas) y Ania Álvarez Enamorado (Cuba).

