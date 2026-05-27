¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Se presentará el espectáculo "Danza K-pop, Bellydance y Bollywood" el próximo viernes 29 de mayo a las 18:00 horas en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, la función estará a cargo de Greta Alvarado junto a más de 25 bailarinas.

El programa integrará coreografías de K-pop, bellydance y Bollywood, además de una fusión bolly-africana acompañada por Ambekêlen, agrupación enfocada en música y danza de Guinea.

La propuesta busca reunir estilos contemporáneos y tradicionales de distintas regiones de Asia y África a través de secuencias coreográficas construidas desde el ritmo, la música y la expresión corporal.

Dentro de la presentación se incluirán piezas inspiradas en el K-pop, género originario de Corea del Sur que combina música pop, hip hop y coreografías grupales. También se retomarán elementos del bellydance, danza vinculada a Medio Oriente y el norte de África, además de números basados en Bollywood, industria cinematográfica de Mumbai reconocida por integrar música y danza en sus producciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Greta Alvarado cuenta con formación académica en estudios antropológicos y estudios de Asia, además de experiencia en danza Bollywood y Bhangra desde 2010. Ha obtenido certificaciones internacionales en ciudades como Madrid, Barcelona y Nueva Delhi, y actualmente desarrolla investigación sobre arte, migración y ritualidad asiática en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también imparte danzas de Asia.

El espectáculo reunirá música, vestuario y coreografía en un mismo espacio, con una selección de piezas que dialogan con tradiciones y tendencias contemporáneas de distintos contextos culturales.

La actividad es parte de la Semana Internacional de la Educación Artística impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.