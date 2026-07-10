"Desde Nuestro Contexto", muestra colectiva

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La exposición colectiva "Desde Nuestro Contexto" presenta el trabajo realizado por integrantes del taller semestral de dibujo y grabado experimental del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), esta disponible en la Galería 1 del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

La muestra reúne obras de ocho participantes que parten de experiencias personales para explorar la relación entre la memoria, los espacios cotidianos y la construcción de la identidad a través del dibujo, el grabado y otras técnicas.

La exposición integra piezas de Arantxa Zoé Díaz, Sayuri Álvarez Tapia "Yiyo", Momo, Flora Moreno, Josefina Galindo, Alex Arroyo Sánchez, Galilea Saavedra Monroy y Emma Victoria Saavedra Monroy, bajo la coordinación del docente Josué "Homie" Martínez.

Cada propuesta surge de un proceso de observación del entorno cercano y de la reflexión sobre las vivencias que forman parte de la historia de cada participante.

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Las obras exploran temas como la rutina de recorrer los mismos caminos, el paso del tiempo, la familia, los recuerdos de la infancia, los viajes, la salud mental y los vínculos afectivos.

A partir de esos elementos, la muestra construye un conjunto de testimonios donde aparecen la incertidumbre, el miedo, el afecto y el reconocimiento de experiencias que permanecen presentes en la memoria.El recorrido también hace una revisión del contexto donde cada autor creció y desarrolló su forma de mirar el mundo. Las piezas recuperan lugares, personas y momentos que influyen en la manera de entender la realidad, con trabajos que convierten recuerdos y emociones en imágenes desde distintas técnicas y recursos gráficos.

"Desde Nuestro Contexto" expone un diálogo entre experiencias individuales que encuentran puntos de coincidencia con quienes visitan la exposición.

La muestra invita a reconocer cómo el entorno cotidiano, la historia personal y las relaciones humanas dejan huellas que pueden reflejarse en la producción artística y convertirse en un espacio de encuentro entre artistas y público.