Papá decía que la vida era una etapa u oportunidad para madurar o destilar el espíritu. Que para madurar el espíritu habría primero ser grande de mente. Y que uno de los principios era saber orar.

Orar: Hablar con Dios… dar gracias por lo que se tiene.

Esto no lo entendí hasta que crecí. Es verdad, me hicieron madurar como a los aguacates a fuerzas de envoltorios de papel periódico. Y me ha costado años de entender la filosofía de papá. Pero es algo muy bello que quiero compartirles.

Cuando el espíritu madura aprendes a cuidar lo que dices, a respetar lo que escuchas, a meditar lo que callas.

--¿Papá? —Le pregunté alguna vez…

--¿Qué significa madurar el espíritu? —Sonrió y con su mirada dulce me dijo:

--Es agudizar tus sentidos, es valorar los abrazos, seleccionar a las personas que te generan paz, invertir en prioridades… la casa, la familia, decir un te amo, un te extraño, valorar a la persona que está contigo… Madurar es pues, una delicia--.

Es verdad esa frase tan trillada de que: Dejar ir es dejar llegar. Deja ir el odio, la envidia, los rencores, los malos momentos. Deja llegar el amor, el agradecimiento, la oración. Deja llegar a Dios en tu vida. No hay nada más hermoso que sentir su presencia en otras personas.

--Madurar es también no poner excusas, dejar de quejarte, retomar el rumbo--. Concluyó mi padre.

Para de veraz descansar en paz, cuando uno se muere, se necesita primero “destilar” el alma, el espíritu.

Destilar: separar, filtrar. Lo bueno de lo malo. Lo feo de lo bonito. Lo amargo de lo dulce, el odio de la bondad, el rencor y el perdón.

Claro, claro, suena fácil, pero se requiere toda una vida para lograr madurar el espíritu.

El día que entiendas que no todo tiene que ser perfecto para ser feliz, que eres perfectamente imperfecto, que los obstáculos te hacen madurar y que los errores te hacen reflexionar, solo hasta entonces, comenzarás tu destilación de espíritu. No te preocupes… Si en esta vida no lo logras, ya te regresarán en otra… jejeje. No hay que perder la fe, por ahí un shamán me dijo un día que yo llevaba 64 vidas. ¡Chanfle! Entonces aún ustedes tienen esperanzas...

cale agundis