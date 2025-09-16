“Dreams”, en Cineteca Alameda

logo pulso
ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Por Estrella Govea

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
La Cineteca Alameda proyecta Dreams de Michel Franco hoy martes 16 de septiembre a las 15:00 horas y mañana miércoles 17 a las 20:00 horas. 

La cinta narra la relación entre Fernando, un joven bailarín mexicano interpretado por Isaac Hernández, y Jennifer McCarthy, una filántropa estadounidense encarnada por Jessica Chastain. El vínculo entre ambos se desarrolla bajo tensiones de clase, raza y poder, en un contexto que también aborda temas como la migración ilegal, el racismo y las contradicciones del mecenazgo.

Dreams tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde fue incluida en la competencia oficial y se colocó como una de las contendientes al Oso de Oro. La película se suma a la trayectoria de Michel Franco, quien en este proyecto combina elementos narrativos íntimos con un trasfondo social y político que atraviesa la relación entre México y Estados Unidos.

En la producción participan, además de Franco, Eréndira Núñez Larios y Alexander Rodnyansky. La fotografía estuvo a cargo de Yves Cape, mientras que la edición contó con el trabajo del propio director y de Oscar Figueroa Jara. El reparto incluye a Rupert Friend, Marshall Bell y Eligio Meléndez.

Con una duración de 100 minutos y clasificación C, la película expone con crudeza la desigualdad y el poder dentro de los vínculos personales. 

Es es una obra que ha generado conversación internacional y que coloca nuevamente a un director mexicano en el centro  del debate cinematográfico contemporáneo.

La cinta trata temas como la migración ilegal, el racismo y las contradicciones del mecenazgo.

