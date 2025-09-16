GUILLERMO ARRIAGA PRESENTA “EL HOMBRE”

Guillermo Arriaga presenta su más reciente novela “El Hombre”, en el Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí, el próximo miércoles 17 de septiembre a las 19:00 horas.

El escritor y guionista, reconocido por obras cinematográficas como Amores perros, 21 gramos y Babel, compartirá con el público los detalles de este nuevo proyecto narrativo que aborda los orígenes de grandes fortunas forjadas en territorios en disputa.

La novela se centra en Henry Lloyd, un personaje con un pasado enigmático que en el siglo XIX levantó un imperio económico a través de la violencia, la invasión de tierras y el saqueo. Acompañado por un ejército de esclavos libertos y sus dos hijos mulatos, Lloyd desafía todo límite y enfrenta a Jack Barley, su antagonista, quien representa la amenaza de derrumbar su poder. La historia se construye como un retrato de ambición, crueldad y rivalidades que marcaron generaciones.

Arriaga desarrolla esta obra a través de una estructura polifónica en la que seis voces narran distintos momentos de la vida de Lloyd y las consecuencias de sus actos. Esta multiplicidad de perspectivas permite observar cómo los claroscuros del protagonista se extienden a lo largo del tiempo, afectando a descendientes y moldeando realidades sociales, políticas y culturales. Cada narrador ofrece un tono y un lenguaje distinto, lo que aporta dinamismo y complejidad al relato.

Los temas que atraviesan la novela incluyen la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, los conflictos con los pueblos apaches, el racismo, la esclavitud y las contradicciones del patriarcado. El autor plantea que estas experiencias históricas están en la base de la conformación de Estados Unidos y que sus efectos persisten en la actualidad. A través de esta mirada, el libro se convierte en un relato sobre poder, violencia y destino colectivo.

El Hombre llega como una obra que combina rigor literario y reflexión histórica, al tiempo que confirma el interés de Guillermo Arriaga por explorar las tensiones humanas en escenarios de conflicto.

El autor acerca al público una historia que expone la brutalidad de los orígenes y cuestiona las herencias que siguen marcando a las sociedades contemporáneas.