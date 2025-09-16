La charla Del pensamiento a la acción y la exposición 05-25, 20 años de disrupción, son parte de la celebración por los 20 años de trayectoria artística de Martha Franco y Eduardo Castillo, se presentará en la Biblioteca Central del Estado el 19 de septiembre a las 19:00 horas.

El evento forma parte de una serie de actividades que la creadora y el creador han preparado para conmemorar dos décadas de trabajo conjunto y de proyectos que han marcado su camino en el arte y la docencia.

La exposición reúne obra en pequeño formato de ambos artistas y se complementa con la charla, en la que compartirán las experiencias que han definido su trayectoria. El título 05-25, 20 años de disrupción hace referencia a 2005, año en que concluyeron sus estudios universitarios, y a 2025, cuando cumplen dos décadas de trabajo en el ámbito artístico. La idea, explicaron, es destacar cómo construyeron su camino fuera de moldes establecidos, desde la creación de festivales hasta la gestión cultural y la docencia.

Franco señaló que su historia con Eduardo Castillo se ha forjado desde la universidad, cuando comenzaron a colaborar en exposiciones, clases y proyectos que se han extendido a lo largo de estos años. Indicó que la intención de celebrar en conjunto responde a la cercanía de sus trayectorias.

, que han mantenido un diálogo constante entre la creación individual y el trabajo colaborativo.

Sobre la charla, explicó que será un espacio para relatar cómo iniciaron en el arte, las dificultades enfrentadas, los concursos en los que participaron y las primeras exposiciones organizadas de manera independiente. Mencionó que se trata de compartir anécdotas y experiencias que muestren el “trasbambalinas” de lo que ha significado su desarrollo como artistas.

Este evento es el primero de un programa más amplio que incluirá en octubre una conferencia formal y una exposición retrospectiva, y en diciembre un laboratorio de artistas con invitados que dialogarán sobre su trabajo. Con ello, Franco y Castillo buscan celebrar dos décadas de producción, enseñanza y colaboración que han consolidado su presencia en la escena cultural potosina.

La charla y muestra forman parte de la celebración por los 20 años de trayectoria artística de Martha Franco y Eduardo Castillo.