El mariachi es identidad viva

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El mariachi ocupa un lugar central en la identidad cultural de México, presente en celebraciones, despedidas, serenatas y distintos momentos de la vida cotidiana. Para José Miguel Miranda, quien comenzó a dedicarse a esta música desde los 12 años y suma 19 años de trayectoria, el mariachi permite expresar emociones que forman parte de la experiencia de los mexicanos.

Uno de los elementos que distingue a esta tradición es su capacidad para acompañar tanto las alegrías como los momentos de dolor. Miranda considera que la interpretación requiere técnica, pero también una conexión con las propias experiencias. "Todo lo que pasa en la vida del mexicano se traduce en la música de mariachi", señala, al referirse a la pasión, el amor, los triunfos y las derrotas que encuentran espacio en sus canciones.

La identidad del mariachi también se encuentra en sus instrumentos y en su vestimenta. La combinación de trompeta, violines, guitarrón y vihuela construye un sonido reconocible, mientras que el traje de charro representa, para los músicos, la historia y el orgullo de México. Miranda destaca que portarlo implica mantener una presentación limpia, elegante y respetuosa hacia la tradición.

Aunque el mariachi conserva sus bases, también enfrenta el reto de evolucionar. Miranda explica que sus agrupaciones han trabajado arreglos de canciones de otros géneros, pero bajo el conocimiento de las estructuras musicales del mariachi. Para él, incorporar nuevas propuestas no significa abandonar la tradición, siempre que los cambios partan del respeto y del dominio de sus fundamentos.

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