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Cultura

Emma Calo llevará su voz a Costa Rica

La potosina representará a México en un encuentro de canto lírico

Por Estrella Govea

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Emma Calo llevará su voz a Costa Rica
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      La soprano potosina Emma Calo participará en la quinta edición del Concurso de Canto Lírico de América Orfeo, que se realizará en San José, Costa Rica, del 24 al 29 de agosto. La intérprete fue seleccionada después de superar una etapa preliminar mediante una audición en video y ahora se prepara para representar a México en uno de los encuentros de canto lírico que reúne a jóvenes intérpretes de distintos países del continente.

      Para Emma, la participación representa también una oportunidad para poner a prueba el trabajo que ha desarrollado en su preparación vocal. La soprano explicó que ha dedicado las últimas semanas al estudio de las arias que presentará, con especial atención en los pasajes que considera más complejos. Parte de este trabajo lo realiza en casa, acompañada por su piano, y antes de viajar tendrá un ensayo con el pianista que la acompañará durante su participación.

      El concurso contempla tres etapas presenciales en Costa Rica: la eliminatoria, programada para el 24 y 25 de agosto; la semifinal, los días 26 y 27, y la final, el 29 de agosto. Para Emma, el objetivo está puesto en avanzar dentro de la competencia, pero también en aprovechar la experiencia que supone compartir con cantantes de otros países y enfrentarse a un proceso de evaluación internacional.

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