Recorrido por la Calzada de Guadalupe

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Continúan los recorridos Rutas de Memoria Urbana, en esta ocasión la Calzada de Guadalupe será la protagonista este próximo 5 de junio a las 11:00 horas con punto de reunión en el Reloj del Jardín Colón.

El recorrido a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural busca acercar al público a la historia y transformación urbana de la capital potosina a través de uno de sus espacios más representativos

Durante el trayecto, las y los asistentes podrán identificar distintos momentos del desarrollo de la ciudad reflejados en su arquitectura, calles y edificios, además de conocer los cambios que han marcado la fisonomía del Centro Histórico a lo largo del tiempo.

Como parte del trayecto, se compartirán relatos sobre acontecimientos que influyeron en la vida social, política y cultural de San Luis Potosí, así como historias de personajes asociados al crecimiento de la ciudad.

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Entre los puntos de interés destaca la actual Basílica Menor de Guadalupe, considerada una de las construcciones más representativas de la ciudad. También habrá narración de leyendas e historias populares que forman parte de la memoria colectiva y que continúan presentes entre la población potosina.

La Calzada de Guadalupe constituye uno de los corredores históricos más reconocidos de la capital. Su trazo y los inmuebles que la rodean permiten observar distintas etapas del desarrollo urbano de la ciudad, además de su relevancia como espacio de encuentro y tránsito para varias generaciones.