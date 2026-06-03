LA APUESTA DEL POTOSINO PATRICIO LABASTIDA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuando Patricio Labastida decidió dejar San Luis Potosí para mudarse a Ciudad de México, comprendió que la actuación había dejado de ser una aspiración para convertirse en un proyecto de vida.

El actor recuerda que ese momento marcó un antes y un después en su trayectoria, pues implicó alejarse de su familia, sus amigos y la comodidad de su entorno para buscar oportunidades dentro de una industria que se concentra principalmente en la capital del país.

Para Labastida, quien desea desarrollar una carrera profesional en la actuación debe enfrentar una realidad compleja. Aunque considera que San Luis Potosí ofrece espacios para comenzar a explorar inquietudes artísticas, señala que las grandes productoras, plataformas y proyectos de alcance nacional se encuentran en Ciudad de México.

Por ello, asegura que muchos jóvenes terminan enfrentando la decisión de salir de casa para perseguir sus metas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El actor define este proceso como una "guerra de resistencia", en la que no basta el talento. Adaptarse a una nueva ciudad, enfrentar la competencia y mantener la preparación constante son algunos de los retos que encontró en el camino.

Ha dedicado largas jornadas a estudiar actuación, canto y danza, disciplinas que considera fundamentales para ampliar las posibilidades laborales dentro del medio artístico.

Esa formación le permitió abrirse paso en distintos escenarios, desde el teatro musical hasta la televisión y las plataformas digitales.

A lo largo de los años ha aprendido que cada disciplina exige habilidades específicas: la memoria para la actuación, la paciencia para desarrollar la voz en el canto y la coordinación necesaria para la danza, una de las áreas que reconoce como más desafiantes para él.

Uno de los momentos más significativos de su carrera llegó con Mi Rival, producción en la que interpreta a Roberto "Beto" Terrazas. Lo que no esperaba era que gran parte de las grabaciones se realizarían en San Luis Potosí.

La noticia, asegura, fue una sorpresa que le permitió reencontrarse con su ciudad desde una perspectiva completamente distinta.

Durante cerca de cinco meses, Labastida recorrió locaciones que conocía de años, ahora convertidas en escenarios de una producción televisiva. Ver espacios cotidianos rodeados de cámaras, iluminación y decenas de integrantes del equipo técnico fue una experiencia que describe como extraña al principio, pero también significativa. Poco a poco dejó de ver esos lugares únicamente como parte de su vida diaria para reconocerlos como espacios de trabajo y creación audiovisual. "Conocía las locaciones, pero las conocía en el mundo normal. De repente verlas con toda la producción fue bien raro", comentó.

Más allá de la experiencia profesional, el actor destaca la convivencia con el elenco y el equipo de producción, con quienes compartió gran parte de esos meses de grabación.

Hoy, cada vez que regresa a algunas de las locaciones utilizadas en la telenovela, ya no las observa de la misma manera: en ellas permanecen los recuerdos de un proyecto que le permitió volver a casa después de años de esfuerzo, preparación y trabajo constante dentro de la industria del entretenimiento.

Pie de foto