Mai López presentó su novela Libertad

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La escritora potosina Mai López participó en una nueva sesión de "Todos los Lunes son de Palique" en la Casa Museo Manuel José Othón, donde presentó su novela Libertad, una obra ambientada en la década de 1970 que combina elementos de la vida cotidiana, la música de la época y la ufología.

Durante la conversación, la autora explicó que la novela surgió de su interés por reconstruir escenarios y dinámicas sociales del San Luis Potosí de los años setenta. A través de personajes relacionados al servicio telegráfico, la obra recupera espacios, costumbres y referencias urbanas de aquel periodo, además de incorporar un componente relacionado con los fenómenos ovni que modifica el rumbo de la trama.

La presentación destacó el trabajo de documentación que respaldó la escritura de Libertad. López señaló que parte de la información provino de entrevistas realizadas a antiguos telegrafistas, cuyos testimonios permitieron recrear el funcionamiento de las oficinas de telégrafos y las condiciones laborales de la época. Estos materiales también fueron incorporados como complemento dentro de la publicación.

Otro de los aspectos comentados fue la relación de la novela con la música setentera. La autora compartió con el público una lista de reproducción con canciones mencionadas o ligadas al contexto de la historia.

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Además, mostró recursos visuales desarrollados para acompañar la lectura y recrear escenas de la narración mediante herramientas digitales.

En el encuentro también se habló de la trayectoria literaria de Mai López y de su formación en los talleres de literatura que se impartieron en el propio museo.

Los participantes resaltaron la capacidad de la novela para situar al lector en una etapa específica de la ciudad y construir una historia que enlaza referencias históricas, memoria urbana y elementos de ficción.