Encuentro Internacional de Mascareros

El Museo Nacional de la Máscara anunció la realización del Tercer Encuentro Internacional de Maestras y Maestros Mascareros, que se llevará a cabo en octubre de 2026, en el marco de las festividades de Xantolo se vive en tu ciudad.

En la misma presentación, el recinto recibió la donación de nueve máscaras tradicionales de Paucartambo, Cuzco, Perú, entregadas personalmente por el maestro Yuri Ordóñez Jiménez, quien destacó que este gesto busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países y difundir el arte mascarero como patrimonio vivo de los pueblos.

Durante la rueda de prensa, Ordóñez explicó que las piezas donadas pertenecen a danzas emblemáticas peruanas como Los Saqras, Los Maqta, Los Majeños, Los Huayras y Los Chunchus, representaciones que combinan influencias indígenas y coloniales. Cada máscara, dijo, tiene un simbolismo particular: “El Majeño representa al arriero que transportaba vino y aguardiente; el Huayra a los antiguos abogados o escribanos; y el Chunchu, a los guardianes de la Virgen del Carmen”. Señaló además que el proceso de elaboración puede tomar entre 15 y 20 días, y que en su práctica ha pasado de materiales frágiles como el yeso o la cartapesta a técnicas más resistentes con fibras, pigmentos quirúrgicos y resinas.

El encuentro de 2026 reunirá a más de 50 artistas mascareros provenientes de América Latina y Europa, quienes participarán en talleres, conversatorios y exposiciones abiertas al público.

El maestro Yuri Ordóñez, fundador del primer encuentro internacional realizado en Perú en 2023, explicó que este tipo de iniciativas buscan dar visibilidad a artistas que tradicionalmente han permanecido al margen. “Nuestro objetivo es realzar el trabajo de cada maestro, que tenga contacto directo con el público y que se valore la máscara como una obra artística, no solo artesanal”, señaló. También recordó que los encuentros han crecido con la participación de países como Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y México, y que el evento en San Luis Potosí presente servir como una red latinoamericana dedicada a la preservación y promoción del arte mascarero.

Se adelantó que el encuentro se desarrollará durante una semana: tres días en el Museo Nacional de la Máscara y dos en la Huasteca Potosina, donde las y los visitantes podrán presenciar la elaboración de máscaras con técnicas diversas —en madera, piel, barro, cartón, cera y fibra de vidrio— y conocer danzas tradicionales de la región.