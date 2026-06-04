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Cultura

ENTRESAVIAS PRESENTARÁ MUJERES QUE CUENTAN

Una propuesta de narración oral dirigida a público de nueve años en adelante que recorrerá distintos espacios comunitarios de SLP

Por Estrella Govea

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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ENTRESAVIAS PRESENTARÁ MUJERES QUE CUENTAN
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      La agrupación EntreSavias Proyecto Escénico presentará "Mujeres que cuentan: voces latinoamericanas para oídos jóvenes", una propuesta de narración oral dirigida a público de nueve años en adelante que recorrerá distintos espacios comunitarios de San Luis Potosí durante junio.

      La primera función tendrá lugar el 5 de junio a las 17:00 horas en el Centro de Desarrollo Comunitario 1 de Mayo.

      El programa continuará el 12 de junio a las 18:00 horas en el Centro de Desarrollo Comunitario Praderas del Maurel y concluirá el 19 de junio a las 17:00 horas en el Centro de Atención Familiar CAF San Luis.

      La puesta en escena sigue a René y Esme, dos viajeras que comparten historias inspiradas en voces femeninas latinoamericanas.

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      A través de distintos relatos, la obra aborda temas como resiliencia, la identidad, la libertad y las redes de apoyo, construyendo un recorrido narrativo donde cada historia se enlaza con la siguiente. Con una duración de 50 minutos, la propuesta busca acercar estos temas a niñas, niños, jóvenes y familias mediante la palabra y la reflexión.

      El proyecto surge a partir de la inquietud de contribuir a la construcción de entornos menos violentos y promover conversaciones sobre situaciones que forman parte de la vida cotidiana. Desde esa perspectiva, las historias funcionan como una herramienta para cuestionar prácticas normalizadas y abrir espacios de diálogo en torno a la convivencia, el respeto y el reconocimiento de las diferencias.

      La propuesta escénica toma el viaje como eje visual y conceptual.

      Las narradoras aparecen como viajeras que guardan experiencias, aprendizajes y relatos en sus maletas para compartirlos con cada comunidad que visitan.

      Esta idea también define el desarrollo del proyecto, que traslada la obra a centros comunitarios y espacios de encuentro, con el propósito de acercar actividades culturales a públicos que no siempre tienen acceso a este tipo de presentaciones.

      "Mujeres que cuentan: voces latinoamericanas para oídos jóvenes" cuenta con las actuaciones de Idalia ME y Sarahí Díaz, además de la dirección, producción y adaptación de texto a cargo de Idalia ME. El equipo creativo se complementa con Mat Lomelí en diseño sonoro, José Hilos en diseño de máscaras e Iván Acosta en asistencia general e imagen.

      El proyecto de Diana Idalia Montiel Espinosa recibe apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) San Luis Potosí 2025 y plantea un mensaje centrado en la importancia de escuchar, dialogar y construir comunidad a partir de las historias compartidas.

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