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La Casa de la Cultura de Japón de París presenta una exposición excepcional dedicada al 'shunga', el arte erótico japonés de la época Edo (1603-1868), que muestra sin disimulo la sexualidad y los placeres íntimos de la sociedad japonesa de hace varios siglos.

Exposición shunga en París: detalles y artistas destacados

La muestra, reservada a mayores de 18 años por su contenido sexual explícito, incluye estampas y pinturas de grandes maestros como Utamaro y Hokusai y podrá visitarse hasta el 13 de febrero del próximo año.

El término 'shunga', que significa literalmente 'imágenes de primavera', designa un género artístico que floreció en Japón durante el periodo Edo, cuando el desarrollo de la impresión xilográfica permitió reproducir y difundir masivamente imágenes que hasta entonces habían estado reservadas a las élites.

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Características y contexto histórico del shunga

Sus escenas representan encuentros sexuales de todo tipo, con parejas casadas o amantes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, e incluso personajes sobrenaturales.

Los cuerpos entrelazados y los órganos sexuales, deliberadamente exagerados, conviven con elaborados vestidos e interiores decorados. Lejos de limitarse a la representación del acto sexual, estas obras destacan por su riqueza cromática y la minuciosidad de los detalles.

El género tuvo una amplia difusión entre la población urbana y sus imágenes se utilizaban tanto con fines de entretenimiento como de educación sexual.

Algunos libros ilustrados formaban parte incluso de la dote de las novias, mientras que otros circulaban bajo cubiertas aparentemente inocentes para esquivar la censura del Gobierno de los shogunes Tokugawa, que prohibió su publicación en 1722.

La exposición reúne estampas policromadas, libros ilustrados y pinturas procedentes de colecciones japonesas y europeas, públicas y privadas.

Entre las piezas, destacan obras de Kitagawa Utamaro, conocido por sus retratos sensuales de mujeres, y de Katsushika Hokusai, autor de algunas de las imágenes eróticas más audaces del género, como la célebre escena de una mujer abrazada a los tentáculos de un pulpo.

Durante mucho tiempo despreciados o relegados por su contenido sexual, los 'shunga' han sido objeto de una creciente revalorización artística e histórica.

Por la fragilidad de las obras, la exposición se presenta en dos etapas: la primera, del 12 de noviembre al 19 de diciembre de 2026, y la segunda, del 5 de enero al 13 de febrero de 2027.