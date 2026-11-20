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El césped del Estadio Banorte, con las yardas ya marcadas, está listo para recibir a la NFL. A un par de días del partido entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota, el Coloso de Santa Úrsula comienza a mostrar la imagen que tendrá el domingo, con los postes de gol instalados y los últimos detalles de producción en marcha, para el regreso de la Liga a la Ciudad de México.

Después de haber sido sede del Mundial 2026, el inmueble presenta algunas modificaciones, que también se reflejan en el terreno de juego. El cambio más importante está en el césped, que ahora cuenta con una superficie híbrida, diseñada para ofrecer mayor estabilidad y durabilidad a los jugadores.

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Nick Pappas, director de superficies de la NFL, explicó que el estadio sustituyó el pasto de temporada cálida por bluegrass, una variedad de temporada fría, además de incorporar fibra sintética para fortalecer."Lo hicieron para mejorar la durabilidad, la estabilidad para los atletas y la longevidad general de la superficie de juego. Este es el mismo césped del Mundial que se jugó este verano", detalló el directivo.A diferencia de Madrid, Londres y Munich, no fue necesario realizar construcciones adicionales en el campo, para extenderlo y adaptarlo.Dato* 87 mil espectadores se esperan para el juego de pasado mañana.