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El dólar alcanzó el precio más caro desde junio del año pasado, luego de que Banco de México (Banxico) difundió el acta de la decisión de política monetaria en la que se interpretó que dejó la puerta abierta a recortes adicionales en la tasa de referencia.

Las sucursales de Banamex terminaron vendiendo el dólar en 19.56 pesos, 18 centavos más que el miércoles.

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Al mayoreo, acabó en 19.09 pesos por dólar y es el cierre más alto desde el 23 de junio del año pasado, de acuerdo con Bloomberg.El tipo de cambio reaccionó a la minuta número 128 de la reunión de la Junta de Gobierno, cuyo anuncio se dio a conocer el 5 de noviembre y en la que tres miembros votaron por reducir la tasa de 6.5% a 6.25% contra dos que se pronunciaron por mantenerla.Esto debido a que existe la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos suba su tasa en medio punto en diciembre, lo que reduciría el diferencial con la de Banxico y con ello quitaría atractivo a la estrategia de inversión carry trade."El diferencial de tasas de interés entre EU y México está en un mínimo histórico de 225 puntos base2, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.Hizo ver que si la Fed incrementa su tasa o Banxico vuelve a reducirla, dicho diferencial va a disminuir más. "Esto explica la depreciación del peso", afirmó.De acuerdo con la minuta, un miembro de Banxico estimó que una depreciación abrupta podría comprometer la contención inflacionaria. Resaltó que, ante un diferencial bajo, es poco relevante el que México y Estados Unidos se sitúen en etapas distintas del ciclo económico, al igual que la naturaleza del choque en dicho país.Otro alertó que episodios de volatilidad adicionales podrían deteriorar aún más el diferencial de tasas ajustado por riesgo.