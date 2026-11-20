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La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027, con una estimación de recaudación de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos y sin incrementos en impuestos o contribuciones, informó la regidora y presidenta de la comisión, Margarita Hernández Fiscal.

La edil explicó que la propuesta mantiene una estructura similar a la Ley de Ingresos de 2026, pero incorpora mayores incentivos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres que enfrentan situaciones de violencia o necesidad, así como jóvenes y emprendedores. Aseguró que el objetivo es ampliar los beneficios para distintos sectores de la población sin generar nuevas cargas económicas.

Aunque el proyecto recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión, no fue aprobado por unanimidad. Hernández Fiscal señaló que la fracción del Partido Verde votó en contra, pese a que algunas de sus propuestas fueron incorporadas al documento y a que, según indicó, no contempla aumentos. Agregó que los regidores participaron previamente en mesas de trabajo con las distintas direcciones municipales.

Al ser cuestionada sobre los argumentos de quienes rechazaron el proyecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda sostuvo que no se expusieron razones durante la votación y consideró que la decisión podría estar relacionada con el contexto electoral que comienza a perfilarse.

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El proyecto todavía deberá ser sometido a consideración del Cabildo y, posteriormente, enviado al Congreso del Estado para su análisis y aprobación. Hernández Fiscal manifestó que espera que los diputados avalen la propuesta, al considerar que no contiene incrementos.