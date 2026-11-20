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La economía nacional se expandió 0.2% en octubre, después de disminuir 0.7% en septiembre, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica que el Inegi dio a conocer este jueves.

El impulso llegó de la industria, que aporta un tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, al crecer 0.3% durante el mes pasado.

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En cambio, las actividades relacionadas con los servicios tuvieron una variación nula, las cuales contribuyen condos terceras partes de la economía y están mayormente asociadas al consumo de los mexicanos.