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Terminó la audiencia del intento de restauración del ascenso y descenso en el futbol mexicano, cuya resolución quedó en manos de los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés). Será hasta enero cuando se conozca la definición.

Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, habló del desarrollo del proceso y aseguró que los clubes de la Liga de Expansión defendieron su postura, por lo que resta esperar la respuesta del tribunal.

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"Hemos venido a dar la cara; defendimos nuestro rol. Solamente queda esperar respuesta y no sabemos cuándo será la fecha para la resolución", mencionó Castellanos.El directivo fue cuestionado sobre los clubes que desistieron de la demanda: Jaiba Brava, Piratas de Veracruz, Tepatitlán, Correcaminos y Alebrijes de Oaxaca."No podría decirte, porque ni siquiera lo he visto", aseguró.También apareció Íñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, quien compartió las conclusiones que le dejaron estos dos días de comparecencia."No puedo decir lo que pasó en la audiencia, pero nos fue muy bien", mencionó el directivo.Asimismo, dejó clara la postura de la FMF, que no busca el regreso del ascenso y descenso abiertamente, al señalar que tienen definidos sus argumentos y las propuestas que presentaron ante el TAS."Los jueces tienen toda la información de ambas partes y decidirán. Les corresponde hacer su parte y, si están de acuerdo con nuestros lineamientos, esperamos lo confirmen", dijo.Dato* 6 años han pasado desde que la FMF suprimió el ascenso y descenso.