Exposiciones “Camino al Mictlán” y “Circunstancias”

El Museo Leonora Carrington mantiene abiertas dos exposiciones que exploran la tradición textil y la interpretación visual de las emociones desde perspectivas distintas. Ana Castelán y Margarita Ortiz (Towers) presentan “Camino al Mictlán” y “Circunstancias”, muestras que reúnen procesos artesanales, color, simbolismo y reflexión contemporánea.

En “Camino al Mictlán”, Ana Castelán construye un recorrido simbólico a partir del rebozo, prenda que forma parte de rituales y prácticas comunitarias en México. La artista presenta cuatro piezas elaboradas con tintes naturales sobre algodón, retomando métodos heredados de los pueblos originarios. Cada rebozo se asocia a un duelo colectivo: el ecocidio, la guerra, la esclavitud y la ruptura espiritual entre el ser humano y lo sagrado, creando una narrativa donde la prenda funciona como guía y memoria en el tránsito hacia el Mictlán.

La exposición propone detenerse en los significados vinculados al rebozo de luto, una pieza central en la creación de Castelán. Sus obras recuperan elementos como la milpa, el cempasúchil, la grana cochinilla y el Quincunce para subrayar la relación entre territorio, vida comunitaria y pérdida. En conjunto, la muestra invita a observar cómo tradición y contemporaneidad se entrelazan en un mismo gesto creativo.

En contraste, “Circunstancias”, de Towers, aborda la construcción emocional desde el color y la expresión gestual. La artista distingue entre emoción y sentimiento, y utiliza esta idea como punto de partida para una serie que examina cómo las experiencias externas modifican la percepción personal. Su propuesta reúne piezas donde la intensidad cromática y las formas sugieren transformaciones internas ante distintos momentos de la vida.

Ambas exposiciones continúan abiertas al público y ofrecen aproximaciones complementarias al arte textil y a la imagen contemporánea. Desde la memoria y la espiritualidad hasta la interpretación emocional, las creadoras presentan obras que dialogan entre sí y amplían el panorama del arte producido en San Luis Potosí.