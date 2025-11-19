Muestra “Herencias míticas”

La exposición “Herencias míticas”, del artista yucateco Ernesto Novelo, actualmente se encuentra en el Centro Cultural Caja Real de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una muestra reúne una selección de obras pictóricas que introducen al público en el universo visual del autor, marcado por la combinación del neoexpresionismo con referencias al arte primitivo y a la tradición ideográfica.

La exposición presenta piezas que trabajan el color puro y las formas planas desde un plano pictórico que anula la perspectiva tradicional. En sus composiciones, Novelo coloca fondos abstractos que dialogan con figuras concretas, creando un lenguaje visual donde conviven símbolos, animales, rostros y trazos que remiten a narrativas antiguas.

Su obra recurre a diseños que, en algunos casos, parten de la apropiación y ofrecen una lectura actual de elementos culturales que atraviesan generaciones.

El concepto de Herencias míticas se vincula con los relatos, símbolos y conocimientos de origen ancestral que influyen en la identidad de distintos pueblos. Novelo retoma estas ideas y las traslada a un discurso plástico que toma como referencia la Península de Yucatán, región a la que pertenece y que se vuelve un punto de partida para sus exploraciones visuales. Cada pieza funciona como síntesis de signos y figuras que conectan lo cotidiano con la memoria colectiva.

La colección exhibida destaca por el uso de colores intensos y trazos delimitados que estructuran composiciones dinámicas. El artista propone una interpretación contemporánea de temas ligados a la cosmovisión regional, sin desprenderse de los elementos formales que han definido su trayectoria. La muestra permite observar la manera en que Novelo articula tradición y actualidad mediante una pintura que apuesta por la fuerza simbólica de la imagen.

Ernesto Novelo, originario de Mérida y nacido en 1980, cuenta con más de dos décadas de trayectoria y presencia en espacios como el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán y el Royal College of Art. Su trabajo ha sido reconocido en México y en el extranjero, y ha participado en residencias, bienales y programas de investigación artística.

