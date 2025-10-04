Lectura grupal Del inconsciente al surrealismo

El Museo Leonora Carrington San Luis Potosí continúa con la segunda sesión de la lectura grupal Freud: Del inconsciente al surrealismo, la actividad se realizará hoy sábado 4 de octubre a las 10:00 horas en los patios del museo.

Este espacio propone recorrer los textos del joven Sigmund Freud y su tránsito hacia el psicoanálisis, en diálogo con las prácticas artísticas que más tarde encontrarían eco en el movimiento surrealista.

En esta sesión se abordará el periodo en que Freud, después de su estancia en Francia y su encuentro con Jean-Martin Charcot, regresa a Viena para desarrollar un método clínico distinto de la neurología tradicional, el cual dará paso al psicoanálisis. El análisis de estas lecturas permitirá a los participantes comprender cómo los conceptos freudianos fueron retomados y resignificados por los artistas surrealistas.

El movimiento surrealista encontró en las teorías del inconsciente de Freud un punto de partida para sus búsquedas estéticas. Los sueños, las asociaciones libres y la irracionalidad se convirtieron en elementos centrales de un lenguaje artístico que cuestionaba los límites de la lógica y la moral. En este sentido, la lectura grupal busca mostrar cómo la obra de Freud influyó en la creación de una “suprarrealidad” defendida por André Breton y otros exponentes del movimiento.

El taller no requiere conocimientos previos ni lecturas anteriores, lo que facilita la incorporación de cualquier persona interesada en la relación entre psicoanálisis y arte. A través de las discusiones colectivas, el grupo explora las conexiones entre los textos de Freud y el desarrollo de un lenguaje artístico que transformó la modernidad cultural del siglo XX.

Para unirse a la actividad es necesario solicitar las lecturas al correo dif@museoleonoracarrington.org. La entrada es libre y está dirigida a personas interesadas en el psicoanálisis, el surrealismo y las artes en general.

