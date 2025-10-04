Yankees-Azulejos, sin claro favorito

Desde abril hasta septiembre, los Azulejos de Toronto superaron a los Yankees de Nueva York para conquistar la División Este de la Liga Americana gracias a un criterio de desempate basado en una foja de 8-5 en enfrentamientos directos que incluyó una ventaja de 6-1 al norte de la frontera.

A partir de este sábado, en el primer enfrentamiento entre estos viejos rivales de división en octubre, lucharán por un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle o Detroit.

Kevin Gausman abrirá el primer juego por los Azulejos, enfrentándose al dominicano Luis Gil de los Yankees. El mánager John Schneider dijo que la constancia de Gausman lo convirtió en una elección fácil.

“Es el mismo tipo todos los días”, afirmó Schneider.

