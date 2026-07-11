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El Festival Japonés Tanabata llegará los días 11 y 12 de julio al Parque Japonés en el Tangamanga I con un programa dedicado a una de las celebraciones tradicionales más conocidas de Japón.

Habrá talleres, demostraciones de artes marciales, gastronomía y venta de artículos relacionados con la cultura japonesa.

Conocido como el Festival de las Estrellas, el Tanabata se celebra de forma tradicional el 7 de julio y forma parte de las cinco festividades estacionales japonesas.

Su origen combina una antigua tradición china con costumbres que se incorporaron en Japón desde el periodo Nara y que alcanzaron gran difusión en el periodo Edo. Con el paso del tiempo, la celebración se convirtió en una de las fechas más representativas del calendario cultural japonés.

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La festividad se inspira en la leyenda de Orihime, una tejedora celestial, y Hikoboshi, un pastor de bueyes. Después de enamorarse y descuidar sus responsabilidades, ambos fueron separados por el rey del Cielo y convertidos en estrellas, ubicadas a cada lado de la Vía Láctea.

Como muestra de compasión, les permitió encontrarse únicamente una vez al año, durante la noche del séptimo día del séptimo mes, cuando un puente formado por urracas les permite reunirse si el cielo permanece despejado.