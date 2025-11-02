logo pulso
Comercio saca los colmillos contra los comerciantes

Por Redacción

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Comercio saca los colmillos contra los comerciantes

CIUDAD VALLES.- Comerciantes de temporada de Xantolo se quejan por el costo que les impuso Comercio Municipal en estos días de Todos Santos.

La mañana de este sábado un par de quejas de vendedores de flores de cempasúchil y de arreglos alusivos a los días de muertos emitieron su protesta sobre los cobros diarios que hacen los trabajadores de Comercio a sus puestos, que consta de 140 pesos.

Para eso, los inspectores dejan 10 boletos de 14 pesos cada uno, que corresponden a la cantidad que se les impone por vender en temporadas como la actual, en la que hay consumo, tanta en la zona centro como en el Panteón.

Pidieron que hubiera un cobro diario más acorde a la realidad de las ventas locales, ya que han obtenido pocas ganancias.

