Refugiados afganos dejan tierra paquistaní

Peshawar, Pakistán.- Pakistán reabrió parcialmente el sábado el cruce fronterizo de Torkham con Afganistán para permitir que millas de refugiados afganos varados regresen a casa, según las autoridades.

Las restricciones se mantuvieron en todos los demás movimientos transfronterizos, incluido el comercio.

Pakistán cerró todos los cruces fronterizos con Afganistán el 12 de octubre tras enfrentamientos mortales en los que ambos lados afirmaron haber matado a decenas de tropas del país vecino.

El cierre, que duró casi tres semanas, dejó a millas de refugiados afganos varados junto con cientos de camiones que transportaban mercancías, suspendiendo rutas comerciales clave entre los dos países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reapertura se produjo después de que Pakistán y Afganistán acordaron mantener un alto el fuego tras casi una semana de negociaciones facilitadas por Turquía y Qatar, destinadas a prevenir un conflicto más amplio en la región.

Miles de refugiados afganos habían sido trasladados a un campamento temporal cerca de la frontera, mientras que cientos más esperaban al borde de la carretera a que se reabriera el cruce. A pesar de la reapertura parcial, el comercio a través de la frontera sigue suspendido en ambos lados.