FORO SOBRE LAS FESTIVIDADES DEL XANTOLO

Este sábado 25 de octubre continua el Foro Académico sobre las festividades del Xantolo en la Casa del Poeta Ramón López Velarde. La jornada reunirá a especialistas que analizarán esta tradición desde distintos enfoques, con presentaciones programadas de 11:30 a 14:00 horas.

El programa inicia con la charla “Ritos funerarios y literatura. El mundo griego y los primeros años de la era cristiana”, impartida por Saúl Castro Tapia, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

El ponente relacionará prácticas funerarias y expresiones literarias de la antigüedad, a partir de referentes que muestran la construcción cultural de la muerte en esas épocas.

Posteriormente, la maestra Mayra Margarita Muñoz López presentará “Representaciones y ritualidad de la muerte en la Huasteca Potosina”. Su participación se centrará en las prácticas vinculadas al Día de Muertos en comunidades de la región, destacando elementos simbólicos y expresiones que dan sentido a la celebración entre las infancias y grupos locales.

La tercera ponencia será “La muerte y el Xantolo entre los nahuas del sur de la Huasteca potosina”, a cargo del antropólogo Pablo Uriel Mancilla Reyna, quien compartirá resultados de su investigación sobre el ritual en comunidades nahuas.

Su exposición abordará las prácticas actuales del Xantolo, así como su relación con identidades comunitarias y expresiones culturales.

El foro cerrará con “Reflexiones patrimoniales sobre el Xantolo. Una perspectiva desde la antropología crítica”, presentada por el Dr. Manuel Alfonso Martínez Treviño, quien analizará la celebración desde los estudios patrimoniales y los procesos sociales que la rodean.

Con este espacio, el foro busca aportar a la comprensión académica del Xantolo mediante miradas interdisciplinarias y el diálogo entre especialistas.