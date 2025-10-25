logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Charla “Donde mueren las fronteras”

Por Estrella Govea

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Charla “Donde mueren las fronteras”

El conversatorio “Donde mueren las fronteras” se llevara a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo este sábado 25 de octubre, a las 12:00 horas y reunirá a especialistas de distintas disciplinas para dialogar sobre la muerte como fenómeno cultural.

El encuentro contará con la participación de León Lam, León Bartolo, Oscar Galicia, Cynthia Piña y Fabiola Ávila, bajo la moderación de Carolina Robles. El formato plantea una conversación abierta entre artistas, artesanos, tanatólogos, antropólogos e historiadores, con el fin de compartir experiencias vinculadas a la muerte, el duelo y la memoria desde distintos contextos.

El eje del conversatorio será la interculturalidad, entendida como el diálogo entre diversas formas de comprender la muerte. Las intervenciones abordarán prácticas rituales, expresiones comunitarias, enfoques artísticos y reflexiones tanatológicas. Se buscará mostrar cómo estas visiones conviven en la actualidad y cómo influyen en la manera de despedir, recordar y construir memoria.

A lo largo de la charla se discutirán temas como los rituales y oficios vinculados a la muerte, la representación del duelo en el arte, el papel del cuerpo y los objetos en la construcción simbólica del recuerdo, así como los cambios y permanencias en las prácticas funerarias. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FORO SOBRE LAS FESTIVIDADES DEL XANTOLO
FORO SOBRE LAS FESTIVIDADES DEL XANTOLO

FORO SOBRE LAS FESTIVIDADES DEL XANTOLO

SLP

Estrella Govea

Especialistas abordarán esta tradición desde la literatura, la antropología y los estudios culturales

Charla “Donde mueren las fronteras”
Charla “Donde mueren las fronteras”

Charla “Donde mueren las fronteras”

SLP

Estrella Govea

MIRA HACIA ADENTRO
MIRA HACIA ADENTRO

MIRA HACIA ADENTRO

SLP

Redacción

ENTRE MAPAS Y MEMORIAS
ENTRE MAPAS Y MEMORIAS

ENTRE MAPAS Y MEMORIAS

SLP

Redacción