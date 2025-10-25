Charla “Donde mueren las fronteras”

El conversatorio “Donde mueren las fronteras” se llevara a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo este sábado 25 de octubre, a las 12:00 horas y reunirá a especialistas de distintas disciplinas para dialogar sobre la muerte como fenómeno cultural.

El encuentro contará con la participación de León Lam, León Bartolo, Oscar Galicia, Cynthia Piña y Fabiola Ávila, bajo la moderación de Carolina Robles. El formato plantea una conversación abierta entre artistas, artesanos, tanatólogos, antropólogos e historiadores, con el fin de compartir experiencias vinculadas a la muerte, el duelo y la memoria desde distintos contextos.

El eje del conversatorio será la interculturalidad, entendida como el diálogo entre diversas formas de comprender la muerte. Las intervenciones abordarán prácticas rituales, expresiones comunitarias, enfoques artísticos y reflexiones tanatológicas. Se buscará mostrar cómo estas visiones conviven en la actualidad y cómo influyen en la manera de despedir, recordar y construir memoria.

A lo largo de la charla se discutirán temas como los rituales y oficios vinculados a la muerte, la representación del duelo en el arte, el papel del cuerpo y los objetos en la construcción simbólica del recuerdo, así como los cambios y permanencias en las prácticas funerarias.

