Hoy, Versos en el jardín en el Museo F. Cossío

Una nueva edición de Versos en el jardín, recibirá el Museo Francisco Cossío este jueves 21 de agosto, a las 19:00 horas, un espacio literario que abre sus puertas a poetas y público en general bajo la modalidad de micrófono abierto.

Este proyecto cultural coordinado por la escritora potosina Margarita Díaz de León, quien desde hace años impulsa la difusión de la poesía a través de espacios de lectura y encuentro. La propuesta consiste en dar voz a poetas de distintas trayectorias, que leen sus textos frente al público, generando un intercambio que trasciende la página escrita.

La dinámica contempla la participación abierta de quienes deseen compartir su trabajo literario. Para integrarse como lectores es necesario presentar un poema de autoría propia y registrar previamente la asistencia mediante las redes sociales del museo. El formato también invita a quienes prefieran asistir solo como oyentes, con el objetivo de acercar a más personas al quehacer poético.

La actividad se enmarca en la trayectoria de Margarita Díaz de León, escritora, catedrática, investigadora y promotora cultural potosina. Con formación en comunicación, letras modernas y humanidades, Díaz de León ha desarrollado proyectos literarios como Literatura EnEspiral y el colectivo Slam Poetry, además de dirigir el espacio cultural Sísifo Cafebrería. Su trabajo combina la docencia, la investigación y la creación poética.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a su producción literaria, la autora ha publicado el poemario Cuarto creciente. Pizarnik refigurada (2022) y ha coordinado libros colectivos como Islas y puertos. Poemas y relatos (2023) y Secreter. Líricas femeninas (2023). La actividad, de entrada libre, busca acercar la poesía al público de forma directa, en un entorno en el que la voz de las y los autores se convierte en el centro de la experiencia.