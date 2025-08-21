logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Hoy, Versos en el jardín en el Museo F. Cossío

Por Estrella Govea

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Hoy, Versos en el jardín en el Museo F. Cossío

Una nueva edición de Versos en el jardín, recibirá el Museo Francisco Cossío este jueves 21 de agosto, a las 19:00 horas, un espacio literario que abre sus puertas a poetas y público en general bajo la modalidad de micrófono abierto. 

Este proyecto cultural coordinado por la escritora potosina Margarita Díaz de León, quien desde hace años impulsa la difusión de la poesía a través de espacios de lectura y encuentro. La propuesta consiste en dar voz a poetas de distintas trayectorias, que leen sus textos frente al público, generando un intercambio que trasciende la página escrita.

La dinámica contempla la participación abierta de quienes deseen compartir su trabajo literario. Para integrarse como lectores es necesario presentar un poema de autoría propia y registrar previamente la asistencia mediante las redes sociales del museo. El formato también invita a quienes prefieran asistir solo como oyentes, con el objetivo de acercar a más personas al quehacer poético.

La actividad se enmarca en la trayectoria de Margarita Díaz de León, escritora, catedrática, investigadora y promotora cultural potosina. Con formación en comunicación, letras modernas y humanidades, Díaz de León ha desarrollado proyectos literarios como Literatura EnEspiral y el colectivo Slam Poetry, además de dirigir el espacio cultural Sísifo Cafebrería. Su trabajo combina la docencia, la investigación y la creación poética.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a su producción literaria, la autora ha publicado el poemario Cuarto creciente. Pizarnik refigurada (2022) y ha coordinado libros colectivos como Islas y puertos. Poemas y relatos (2023) y Secreter. Líricas femeninas (2023). La actividad, de entrada libre, busca acercar la poesía al público de forma directa, en un entorno en el que la voz de las y los autores se convierte en el centro de la experiencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CINETECA ALAMEDA CELEBRA EL CINE MEXICANO
CINETECA ALAMEDA CELEBRA EL CINE MEXICANO

CINETECA ALAMEDA CELEBRA EL CINE MEXICANO

SLP

Estrella Govea

El recinto exhibirá cortometrajes nacionales que abordan temas de identidad, memoria, infancias y tradiciones

El CEART festeja su aniversario
El CEART festeja su aniversario

El CEART festeja su aniversario

SLP

Estrella Govea

Hoy, Versos en el jardín en el Museo F. Cossío
Hoy, Versos en el jardín en el Museo F. Cossío

Hoy, Versos en el jardín en el Museo F. Cossío

SLP

Estrella Govea

Charla de Andrés Fábregas
Charla de Andrés Fábregas

Charla de Andrés Fábregas

SLP

Estrella Govea