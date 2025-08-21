El CEART festeja su aniversario

El Centro de las Artes de San Luis Potosí celebrará su 17 aniversario con un programa que reúne exposiciones, presentaciones artísticas y conciertos del 22 al 29 de agosto. Todas las actividades serán de entrada libre y están dirigidas a público general.

La programación inicia este viernes 22 con dos inauguraciones en el Museo Leonora Carrington: Nigredo de NABS D y Entre sueños y sombras: una pintura en transición de Juan Carlos Fernández Esparza. Ambas propuestas ofrecen un recorrido por procesos plásticos actuales en diálogo con el espacio museístico.

El miércoles 27, fecha del aniversario, se desarrollarán actividades en dos sedes. Por la mañana el CEART participará en la Feria Nacional Potosina con talleres de fomento a la lectura y difusión de su oferta académica. Por la tarde, en las instalaciones del centro, estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística presentarán el performance El arte respira y se inaugurará la exposición internacional Rebecca Brodskis: un geste / a gesture / un gesto, en colaboración con la Fundación AMMA.

El jueves 28 se llevará a cabo el Concierto de Aniversario a cargo de la Camerata de San Luis, acompañado de una instalación lumínica creada por el colectivo ROMA-Lab, que intervendrá el espacio con un montaje visual especialmente diseñado para esta presentación.

La clausura será el viernes 29 con la inauguración de la exposición colectiva Panóptico extendido: 17 miradas, integrada por artistas locales y nacionales que intervinieron un modelo a escala de la torre panóptica. La jornada incluirá además un performance de estudiantes de artes escénicas, la instalación lumínica Ojo Panóptico y un DJ set de MonVel, con lo que se dará cierre a las celebraciones.