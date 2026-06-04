"Latidos de México" por Folklórica Hunac-Ceel

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Latidos de México", espectáculo de la Agrupación Folklórica Hunac-Ceel, llegará este viernes 5 de junio a las 19:00 horas al foro al aire libre del Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, la presentación ofrecerá un recorrido por expresiones dancísticas de Guerrero y Sinaloa.

La propuesta se estructura en dos momentos que muestran tradiciones representativas de ambas regiones. La primera parte, titulada "El Pulso de la Tierra", se enfoca en la Tierra Caliente de Guerrero mediante piezas como El Gusto y El Son, donde el zapateado y las formas de ejecución caracterizan la puesta en escena.

En la segunda sección, denominada "El Pulso de la Fiesta", el espectáculo traslada al público al ambiente del Carnaval de Mazatlán.

A través de coreografías inspiradas en esta celebración, la agrupación presenta danzas acompañadas por la música de banda y vestuarios que forman parte de la identidad festiva sinaloense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La puesta en escena estará a cargo de Hunac-Ceel, agrupación integrada por 45 jóvenes estudiantes y profesionistas bajo la dirección artística del profesor Herminio Olvera Ruiz.

El colectivo también participa en los procesos de investigación, diseño y confección de los vestuarios que utiliza en cada una de sus presentaciones, aspecto que complementa el trabajo escénico desarrollado por sus integrantes.

Con una trayectoria que incluye presentaciones en distintos estados del país y giras por naciones como España, Francia, Escocia, Portugal, Colombia, Nepal y Tailandia, Hunac-Ceel ha difundido diversas expresiones de la danza folclórica mexicana. "Latidos de México" reúne parte de ese trabajo en una propuesta que acerca al público a tradiciones dancísticas de dos regiones del país mediante la música, el movimiento y la representación escénica.

Pie de foto

La agrupación ofrecerá expresiones dancísticas de Guerrero y Sinaloa.

¡