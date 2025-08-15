Lectura de taller Eros, la palabra en brasas

La lectura de trabajos desarrollados en el taller de cuento erótico Eros, la palabra en brasas, dirigido por el escritor potosino Vicente Acosta Flores, se presentará este viernes 15 de agosto a las 17:00 horas, en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART).

La actividad reunirá a los y las participantes de este espacio formativo para compartir con el público las creaciones realizadas a lo largo del curso.

El taller tuvo como propósito brindar herramientas para el análisis y la escritura creativa del cuento erótico, a partir de la lectura y discusión de textos de diversos autores y autoras, así como del estudio de reflexiones teóricas de pensadores y pensadoras que han abordado la sexualidad en la literatura. Esta metodología permitió a los y las asistentes explorar el género desde distintas perspectivas, enriqueciendo el contenido y la estructura de sus narraciones.

En la lectura participarán Claudio César Gutiérrez Gómez, Diana Celene Gutiérrez Camacho, Elsa Patricia Tello Cortés, Jaime Alexander Delgado Carrizales, Jenny Acosta Flores, María Isabel Martínez Almendarez, Mario Geraldo López Quirino y Selia Nayeli Arriaga Alcalá, además del propio Vicente Acosta, quien fungió como docente del taller. Cada estudiante presentará un cuento trabajado durante el proceso formativo.

Vicente Acosta Flores cuenta con una destacada trayectoria literaria. En 2013 obtuvo el Premio de Literatura Manuel José Othón por la novela corta El parto y en 2021 recibió el mismo reconocimiento por el libro de relatos Animal Efervescente. Ha sido finalista del VI Concurso Internacional de Microrrelatos César Egido y en 2023 ganó el Premio de Poesía Félix Dauajare con la obra El pulso de lo inerte.